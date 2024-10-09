Мария Багреева: Москва купила 6 поездов для МЦД-3 за счет бюджетных кредитов

В этом году столицей было закупилено шесть отечественных поездов «Иволга» для МЦД, включая самые современные трехдверные поезда «Иволга 4.0», сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

На данные цели были использованы инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК).

«Кредиты выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры, которые способствуют созданию условий для работы бизнеса, повышению качества жизни граждан и экономическому росту как в регионах, так и во всей стране. Москва использует возможности льготного инфраструктурного кредитования на обновление подвижного состава БКЛ метро и МЦД — крупнейших транспортных проектов столицы. Их реализация повысила привлекательность районов города, способствовала притоку инвестиций в экономику Москвы и созданию дополнительных рабочих мест», — заявила Багреева.

Программа инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Она направлена на финансирование создания инфраструктурных объектов в регионах. Средства предоставляются на срок до 15 лет по льготной ставке 3% годовых.

Суммарный объем одобренных городу инфраструктурных кредитов составляет 106,72 млрд рублей. На данный момент целиком использованы лимиты 2022–2024 годов, благодаря которым были приобретены 26 поездов для МЦД и 468 вагонов для БКЛ.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что современный и удобный поезд — важная составляющая комфортной поездки.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем постепенно обновлять подвижной состав на новых диаметрах. От Зеленограда до Раменского на МЦД-3 уже курсируют только „Иволги“, полностью завершим обновление парка поездов на этом диаметре до конца года, а на МЦД-4 планируем в 2025 году», — заключил он.