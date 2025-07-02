В Егорьевске прошел фестиваль молодежной уличной культуры «Открытый город»

Неутомимая команда егорьевского Молодежного центра «Маяк» организовала 4-й по счету фестиваль уличной культуры «Открытый город». На скейт-площадке в главном городском парке собралось порядка 200 человек из Егорьевска и соседней Коломны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Скейтборды, самокаты, BMX наполнили чашу — основную зону фестиваля. Профессиональные и начинающие спортсмены-экстремалы покорили зрителей захватывающими барспинами, киклесами, грэбами, флипами и другими трюками. Их энергию дополняла живая музыка — за ударными, как всегда, большие друзья организаторов — Александр Решетов и его творческая студия MusicRooms. Лучшие — получали призы от спонсоров фестиваля.

Ежегодно к фестивалю присоединяется школа брейк-данса SelfStyle. Секции для детей и подростков работают на базе Дворца спорта «Егорьевск» и Центра внешкольной работы». Ребята успешно участвуют в региональных соревнованиях среди единомышленников и с удовольствием демонстрируют навыки на городских площадках.

Не обошелся фестиваль и без уличного искусства. Символом «Открытого города» стала расписная матрешка — оформить традиционную игрушку в нетрадиционном стиле участникам фестиваля предложил талантливый художник Павел Масликов.

Еще несколько интересных локаций предложили участникам в этом году. Местная кибер база привезла на площадку видеоигры, команда вейк-парка провела мастер-класс по балансу на досках, разыграв купоны на посещение.

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