Мария Багреева: московские заказчики провели больше 2 тыс совместных закупок

За первую половину текущего года столичные заказчики провели более 2 тыс. совместных котировочных сессий на Портале поставщиков, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Данный формат позволил учреждениям города сэкономить около 500 млн рублей.

«Формат совместных котировочных сессий на Портале поставщиков позволяет заказчикам присоединяться к закупкам, которые инициируют другие учреждения того же региона. Крупные закупки привлекают больше поставщиков, это способствует повышению конкуренции между ними и позволяет экономить бюджетные средства. За январь–июнь этого года на портале состоялось более 2 тыс. совместных закупок на 1,2 млрд рублей, что на 35% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. В результате город сэкономил 486 млн рублей — на 73% больше, чем в первом полугодии прошлого года», — отметила Мария Багреева.

Функционал совместных закупок для московских заказчиков был запущен на Портале поставщиков осенью 2023 года. Организатор котировочной сессии должен указать формат «Совместная закупка» и пригласить одного или нескольких заказчиков из своего региона, которым необходимо приобрести товары той же категории. Для каждого из заказчиков требуется указать количество товаров, после чего закупка будет доступна для публикации.

«Наибольшая доля в объеме совместных закупок — 309,2 млн рублей — пришлась на строительные товары. На второе место вышли хозяйственные товары и бытовая техника — их закупили на 123,8 млн рублей. В тройку лидеров вошли бумага и канцелярские товары, объем закупок которых составил 96 млн рублей», — уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, за первое полугодие текущего года на Портале поставщиков провели закупки на сумму почти 58 млрд рублей.