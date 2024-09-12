Мария Багреева: к работе с порталом поставщиков присоединился 41-й регион

Республика Карелия стала 41-м регионом, присоединившись к порталу поставщиков. Заказчики портала получают возможность функционировать на платформе, поделилась заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Документ был подписан 12 сентября в рамках экономического форума «Карелия 20/24». Он проходит в Петрозаводске.

«За 11 лет столичный портал поставщиков получил широкое распространение в разных регионах нашей страны и зарекомендовал себя как эффективный инструмент в проведении закупок. Республика Карелия стала 41-м регионом РФ, присоединившимся к порталу поставщиков. Госучреждения Карелии смогут проводить на площадке закупки товаров, работ и услуг малого объема», — прокомментировала Багреева.

Данное соглашение предусматривает организацию доступа заказчиков Карелии к размещению государственных и корпоративных закупок с использованием портала поставщиков, а также расширяет взаимодействие между заказчиками и региональными поставщиками.

«На сегодняшний день на площадке зарегистрировано свыше 340 тыс. поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает порядка 2,8 млн уникальных наименований. С приходом нового региона мы ожидаем роста числа контрагентов и количества заключаемых сделок», — уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По словам министра экономического развития Республики Карелия Олега Ермолаева, в малом и среднем бизнесе в Карелии задействовано около 110,7 тыс. человек.

Каждый год заказчики столицы проводят закупки на сотни млрд рублей. Известно, что большая часть из них осуществляется через портал поставщиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в марте этого года столица заключила с Карелией первый в РФ межрегиональный офсетный контракт.