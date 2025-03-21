Мария Багреева: доля свободных офисов в столице продолжает снижаться

Доля свободных офисных помещений в Москве продолжает сокращаться уже два года подряд, что связано с растущим спросом со стороны бизнеса. По итогам 2024 года уровень вакантности офисных площадей достиг 5,2%, что является минимальным значением с 2018 года, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что деловая активность в столице растет: компании возвращают сотрудников в офисы, расширяют свои бизнесы и занимают освободившиеся рыночные ниши, что увеличивает потребность в новых помещениях.

«По итогам 2024 года уровень вакантности в целом достиг 5,2 процента, сократившись на 2,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. Это минимальный уровень с 2018 года. Наиболее заметно уменьшилась доля свободных помещений класса А — на 5,2 процентного пункта, что связано с высоким спросом на офисы в премиальных районах города. В категории B показатель снизился на 1,1 процентного пункта», — отметила Багреева.

Заммэра добавила, что, по ожиданиям аналитиков, в 2025 году доля свободных офисов не превысит 4,7%.

Рост спроса на офисные помещения также стимулирует увеличение арендных ставок. В 2024 году стоимость аренды офисов класса А выросла на 10%, а в категории B — на 14%.

Объем сделок с офисной недвижимостью, включая аренду и покупку, по итогам 2024 года составил 2 миллиона квадратных метров, что на 2,3% больше, чем в 2023 году. Это лучший результат с 2018 года. Основными арендаторами и покупателями стали компании из сферы транспорта, государственные организации, а также представители финтеха и ИТ-сектора. На их долю пришлось две трети всех реализованных площадей, добавила заместитель мэра.

В 2024 году в Москве было введено в эксплуатацию 715,8 тыс. кв. м офисных площадей, что в 2,3 раза превышает показатель 2023 года. Однако, несмотря на активное строительство, предложение не успевает за спросом: большинство новых площадей были проданы или сданы в аренду еще до завершения строительства. Это свидетельствует о высокой востребованности качественных офисных пространств.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рынок офисной недвижимости Москвы продолжит активно развиваться благодаря устойчивому спросу со стороны бизнеса и активному строительству. На начало 2025 года в стадии реализации находится более 100 проектов по строительству многофункциональных комплексов и бизнес-центров с общим объемом инвестиций около 900 млрд рублей.