Баширов: инициатива сократить рабочую пятницу для женщин - очень правильная

Инициатива о сокращении рабочей пятницы для женщин - очень правильная, потому что у них появляется время уделить внимание детям, а также заниматься выращиванием и заготовкой садоводческой продукции, сообщил РИАМО профессор НИУ ВШЭ, автор популярного Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

«На самом деле, общество всегда ищет баланс между экономической и социальной целесообразностью. Мне кажется, инициатива очень правильная. Еще давно в Кемеровской области губернатор Аман Тулеев подписывал похожее распоряжение. Рабочий день для женщин сокращался, и у них было время уделить внимание детям, заниматься выращиванием и заготовкой садоводческой продукции», – сказал Баширов.

Он напомнил, что такое распоряжение имело огромную популярность в обществе. Инициатива была поддержана местными законодателями, и никто из работодателей не роптал. Они находили вариант баланса между социальной и экономической целесообразностью.

«Есть производства, где это сделать нельзя по определенным причинам. Но, например, почему бухгалтер не может уйти на два часа раньше в пятницу? Есть объем задач, которые она может выполнить в более короткие сроки. Также встает вопрос о заработной плате. И здесь каждая женщина должна будет принять решение», – отметил политолог.

Понятно, что работодатель не должен оплачивать эти два часа, но если женщина принимает такое решение, то у нее изменяется трудовой договор, заключил Баширов.