«Мануфактура Малюгина» построит новую фабрику в Дмитрове

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и гендиректор «Мануфактуры Малюгина» Александр Малюгин 11 ноября подписали соглашение о реализации инвестпроекта. Новая фабрика на Бирловом поле создаст 140 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение подписали на выездном приеме администрации на «Мануфактуре Малюгина». Предприятие, основанное в 1992 году, выпускает спортивную одежду и обувь.

Проектирование фабрики на Бирловом поле в Дмитрове завершается. Строительство планируют начать в 2027 году, выпуск продукции — в четвертом квартале 2028 года. После выхода на полную мощность ежегодные налоговые отчисления в бюджет округа составят не менее 35 млн рублей.

«Продукция «Мануфактуры Малюгина» широко известна за пределами страны», — отметил Михаил Шувалов.

Глава округа также рассмотрел обращения сотрудников. Жительница ЖК «Дмитровслав» поблагодарила за уличное освещение и подняла вопросы уборки территории и работы осветительных сетей. Шувалов дал поручения заместителю Юрию Головкову и запланировал обход территории.

Сотрудница из поселка Рыбное попросила ускорить капремонт ее дома. Глава округа пообещал направить запрос в фонд капитального ремонта Московской области и лично сообщить заявительнице о результатах.

На приеме обсудили техническое состояние автобусов и отмену рейсов. Представители производственной базы «Дмитров» филиала АО «Мострансавто» сообщили, что за четыре месяца капитально отремонтировали 15 автобусов, еще шесть находятся в работе. Ремонт осложняют поставки запчастей. Руководство контролирует ситуацию, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение рейсов.

Вопросы о расписании и движении автобусов принимают в диспетчерской по телефонам +7 (495) 408-09-64 (доб. 094802) и +7 (903) 613-17-68. Также разрабатывают чат для связи с пассажирами.

Сотрудники положительно оценили выездной прием.

«Задать вопросы главе округа, его заместителям и руководителям профильных служб, не отрываясь от производства, — это очень удобно», — поделилась сотрудница мануфактуры Александра Печугина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.