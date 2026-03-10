Мантуров посетил трикотажную мануфактуру в Красногорске

Первый вице-премьер Денис Мантуров посетил «Красногорскую трикотажную мануфактуру» в городском округе Красногорск. Вместе с зампредом правительства — министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой он обсудил поддержку предприятий легкой промышленности, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие работает на рынке 25 лет и выпускает чулочно-носочные изделия и трикотажную одежду для взрослых и детей под брендом «Лукоморье». Производственный цех площадью 4,5 тыс. кв. м оснащен современным оборудованием и позволяет выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам.

«Мануфактура работает на рынке 25 лет. На региональном уровне компания получала имущественную поддержку — для развития производства на территории городского округа Красногорск предприятию был передан земельный участок в льготную аренду без проведения торгов. Сегодня производственный цех расположен на площади 4,5 тыс. кв. м и оснащен современным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию, отвечающую мировым стандартам», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основной темой встречи стала поддержка предприятий легкой промышленности. Обсуждалась конкуренция с иностранными продавцами на маркетплейсах. Денис Мантуров подчеркнул, что приоритетом должна оставаться поддержка российских производителей.

В Московской области в сфере производства одежды работают 45 предприятий. По итогам прошлого года объем отгруженной продукции составил 76,3 млрд рублей, добавила Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.