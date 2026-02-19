Малый общепит уходит в минус: эксперт назвал главную причину закрытий кафе

При падении спроса рост тарифов и аренды делает работу маленьких кафе и дарксторов убыточной, а платформенные сервисы доставки пока чувствуют себя стабильнее, сообщил РИАМО руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

«Если посмотреть на службы доставки и курьерские сервисы, то, судя по макроэкономическим показателям, они чувствуют себя не так плохо. Они, в отличие от многих предприятий классической экономики, все же не работают себе в убыток. Процесс там более-менее идет. Во-первых, сохраняется дефицит кадров. Во-вторых, свою роль играет специфика платформенной экономики — занятые там люди получают деньги интерактивно», — сказал Неживой.

Он добавил, что кризисные явления там не так заметны, как в классическом секторе.

«На экономике маленьких кафе, дарксторов и районных служб доставки очень сильно сказался рост тарифов. Вслед за тарифами подтянулась аренда, выросли арендные платежи. И при том, что спрос падает, экономика становится отрицательной, коммерческая деятельность — убыточной. Словом, такие предприятия начали массово закрываться», — уточнил эксперт.

Неживой рассказал, что, по данным СМИ, с конца 2025 года в Москве «Шоколадница» закрыла около 20 точек, «Ростикс» — примерно 25, а «Якитория» — восемь. Полностью ушли с рынка такие заведения, как «Хлеб насущный», Fornetto и сеть баров «Дорогая, я перезвоню». По прогнозам, к концу года ожидается закрытие еще примерно 500 заведений общепита в столице.

В Москве в январе закрылись популярные рестораны и бары. Также закрытия кафе были в Омске и Новосибирске.

