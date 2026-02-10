В Омске массово закрываются заведения общепита. Что происходит?

Ресторанный бизнес в Омске столкнулся с непростым периодом из-за экономической ситуации и того, что бизнесменам приходится искать себя в быстроменяющейся ситуации. В результате в городе закрылись 10 весьма популярных у местных жителей заведений общепита, сообщает gorod55.ru .

За 11 месяцев 2025 года общепит в Омске заработал 39,5 млрд рублей. Это больше, чем в 2024-м.

При этом соотношение открывшихся и закрытых заведений общепита отличается. За тот же период в РФ в целом было открыто 39,6 тыс. компаний и ИП в области общественного питания. При этом в 2025 году было ликвидировано 35,4 тыс. предприятия в сфере. Это на 10% выше, чем в 2024-м.

В Омске закрыли: винный бар на улице Ленина «Саша, белое», кафе здорового питания на Красном Пути «О, ПП», поке-бар «Покестан» на Ильинской улице, сеть корейских кафе Chicko на проспекте Мира, кофейню на улице Герцена Travelers Coffee, кафе-кондитерскую на улице Гагарина «Птичка», детское кафе на Ленина «Жираффа Мими», кафе «Синнабон». Также перестали работать фуд-маркет «Гараж» в ТЦ «Фестиваль-Сити» и халяльный ресторан на проспекте Маркса Tasu.

