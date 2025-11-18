сегодня в 16:29

Малый и средний бизнес Ставрополья сможет продавать продукцию в MAX

Предприятия Ставропольского края получили возможность реализовывать свою продукцию через мессенджер MAX. Малый и средний бизнес Ставрополья может интегрироваться с «Платформой для партнеров» в национальном приложении для продвижения и сбыта товаров и услуг, сообщает «Победа 26» со ссылкой на пресс-службу и информполитики губернатора и правительства региона.

Данная поддержка ставропольским предпринимателям оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализация направления находится под контролем профильного министерства по распоряжению губернатора края Владимира Владимирова.

Как отметил руководитель минэкономразвития Ставропольского края (минэк) Антон Доронин, местные производители уже приступили к освоению цифровой площадки.

«Сейчас услугой могут воспользоваться предприниматели, зарегистрированные на государственном ресурсе МСП.РФ. Надеемся, что в ближайшем будущем „Платформу для партнеров“ в МАХ откроют и для самозанятых», — рассказал глава минэка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.