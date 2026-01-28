сегодня в 12:51

Малый бизнес Подмосковья получит 3,15 млрд руб на льготный лизинг в 2026 г

Корпорация МСП в 2026 году выделит малым предприятиям Подмосковья 3,15 млрд рублей по программе льготного лизинга для поддержки обрабатывающей и легкой промышленности, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Корпорация МСП в 2026 году предоставит малому бизнесу Подмосковья 3,15 млрд рублей льготного лизингового финансирования. Получателями поддержки станут предприятия обрабатывающей и легкой промышленности. В новых регионах программа распространяется также на сферы туризма, медицины, науки и спорта.

Ставка по лизингу для российского оборудования составит 6%, для зарубежного — 8%. В новых регионах ставки снижены до 1% и 3% соответственно. До 2030 года общий объем льготного лизинга для малого бизнеса превысит 18 млрд рублей.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что льготный лизинг помогает малым предприятиям модернизировать и расширять производство даже при высокой стоимости кредитов. В 2026 году льготные ставки сохранятся на низком уровне, чтобы поддержать развитие бизнеса, импортозамещение и технологический суверенитет.

Особое внимание уделяется развитию малого бизнеса в новых регионах, где действует расширенный перечень отраслей и минимальные ставки по лизингу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.