Малые технологические компании Подмосковья пополнили бюджет на 3 млрд

Налоговые поступления от малых технологических компаний превысили 3 млрд рублей. Рост по сравнению с 2024 годом составил 8%. В реестр Минэкономразвития РФ входят порядка 270 подмосковных компаний — от стартапов до устойчивых производств в сфере программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования.

«По итогам 2025 года малые технологические компании Подмосковья направили в региональный бюджет более 3 млрд рублей. За год объем поступлений увеличился на 8%. МТК — это не только драйвер технологического суверенитета, но и активно растущий сектор экономики региона», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ОЭЗ «Дубна» компания «Новые технологии» выпускает очистные сооружения «НТ-БИО» и пластиковые колодцы «НТ-ИНЖ». Предприятие «С-Компонент Дубна» производит электронные компоненты на основе керамики, включая платы, пассивные элементы, корпуса и газовые сенсоры.

В Подольске компания «Полиэдр» разработала прототипы машин для литья резины под давлением. «Икс Ред Групп» создает программное обеспечение, VR-решения и образовательные продукты, в том числе тренажер хирургических операций и систему обучения управлению беспилотниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.