Мальдивы хотят отказаться от доллара при оплате импорта товаров

Министр экономического развития Мальдив Мохамед Саид заявил, что островное государство планирует отказаться от доллара и ведет переговоры с Китаем и Индией о переводе торговых расчетов в местные валюты, сообщает ТАСС .

По словам главы минэкономразвития Мальдив, так можно избежать оплаты импорта в долларах. Сейчас стороны находятся в стадии переговорного процесса.

«Мы ведем переговоры с обеими сторонами о принятии мер для того, чтобы, например, при импорте из Китая транспортная компания могла выставить счет-фактуру, а оплата могла быть произведена путем конвертации мальдивской руфии в местную валюту через банки вместо доллара США», — заявил Саид.

Он уверен, что такой подход позволит сэкономить до половины объема ежегодного импорта из двух стран — это около 1,5 млрд долларов. Саид считает, что спрос на доллар будет падать и в будущем. Послы Китая и Индии уже выразили поддержку Мальдивам в этом вопросе.

Тем временем китайские власти продолжают распродавать американские государственные облигации на фоне снижения их стоимости и ухудшения торговых отношений с США. Объем китайских инвестиций в ценные бумаги США впервые с весны с 2009 года упали почти до 767 млрд долларов.