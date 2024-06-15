В Краснодарском крае экс-боец ЧВК «Вагнер» пырнул ножом в грудь ребенка

Baza: экс-боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на ребенка в Краснодарском крае

Бывший боец ЧВК «Вагнер» ранил ножом в грудь 12-летнего ребенка в Краснодарском крае. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию, сообщает Baza .

Трагедия произошла в ночь на 14 июня. Мальчик по имени Матвей (имя изменено) приехал с мамой в гости к тете. Вечером мальчик ушел спать в отдельную комнату. Посреди ночи тетя услышала странные звуки из комнаты Матвея. Она вошла в комнату со светильником и увидела мужчину, который уже ударил мальчика ножом в грудь.

Женщины попытались задержать злоумышленника, однако ему удалось покинуть место преступления. Позднее выяснилось, что мужчина вошел в дом и включил свет, затем разулся, взял на кухне нож и пошел в комнату к Матвею.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за убийство и кражи. В 2023 году Юрий 3 месяца прослужил в ЧВК «Вагнер». Задержанный уверяет, что ничего не помнит о случившемся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушении на убийство несовершеннолетнего) и статье 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

В настоящее время Матвей находится в стабильно тяжёлом состоянии, от удара ножом у мальчика повреждена трахея.