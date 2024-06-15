Замначальника ОБЭП Сочи задержали по подозрению в превышении полномочий

В самарской гостинице задержали замначальника ОБЭП Сочи Леонида Шулику по подозрению в превышении полномочий, сообщает РЕН ТВ .

Представители силовых структур обыскали номер отеля и место жительства супруги и матери задержанного. Они изъяли компьютерную технику, пять телефонов, ювелирные изделия и наличные деньги.

Еще у мужчины нашли неоднозначные предметы роскоши, среди которых нож с нацистскими символами.

Как рассказал источник, мужчина замешан в махинациях со строительством. Его скоро привезут в Сочи для ареста.

Жену задержанного силовики допросить не смогли, так как женщина отказалась свидетельствовать против супруга.