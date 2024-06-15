Россия в рекордно короткие сроки помогла восстановить железнодорожное сообщение в Армении, пишет «Царьград» .

Как рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В свою очередь, армянские власти только критикуют Россию и Белоруссию.

Эксперты считают, что так армянский премьер-министр Никол Пашинян выполняет заказ, полученный от США.

Россия восстановила единственную ж/д ветку, которая связывает республику с внешним миром. По словам Оверчука, дорога была разрушена стихией. Она является основным каналом доставки жизненно важных грузов в Армению. Остановка движения там могла бы иметь серьезные последствия.