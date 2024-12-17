Максимальные ставки: эксперт объяснил, почему выгодно открыть депозит сейчас

Ставки по вкладам достигли пиковых значений, и ожидание может обернуться упущенной выгодой. Сегодня банки предлагают приемлемые условия, позволяя зафиксировать высокий доход. Об этом РИАМО сообщил бизнес-аналитик Банка Хлынов Александр Матанцев.

«На сегодняшний день текущая ситуация со ставками по вкладам является максимально выгодной и ставки находятся на исторических максимумах. Кроме того, условия, предлагаемые банками, позволяют зафиксировать высокую доходность. Таким образом, если вы планируете разместить свои сбережения в банке, стоит сделать это прямо сейчас. Наиболее рентабельными будут срочные вклады сроком от 6 до 12 месяцев», — подчеркнул Матанцев.

Тем, кто все же сомневается в открытии вклада, эксперт рекомендовал рассмотреть альтернативный вариант — накопительный счет, по которому сейчас банки также предлагают гибкие условия. Это позволяет не только получать высокий доход, но и сохранять возможность свободного распоряжения средствами — снимать и пополнять счет, не теряя начисленные проценты.

В ближайшей перспективе существенного повышения ставок по вкладам не предвидится. Даже если ЦБ примет решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря, это вряд ли приведет к значительному изменению условий по вкладам. Банки уже адаптировались к текущим экономическим условиям, и ставки, предложенные сейчас, близки к максимуму.

Скорее всего, ставка ЦБ начнет снижаться ближе ко второй половине 2025 года. Это значит, что текущий момент можно считать наиболее выгодным для открытия вклада с высокой доходностью.

«Ждать повышения ставок по вкладам в надежде на еще более выгодные условия не имеет смысла. На текущий момент ставки уже достаточно высоки, и каждое дополнительное ожидание может означать упущенную возможность для получения дохода. В условиях высоких ставок даже короткий период нахождения средств на вкладе может обеспечить значительный прирост», — сказал бизнес-аналитик.

Эксперт напомнил, что вклады сейчас — один из наиболее привлекательных и безопасных инструментов для сбережения средств, так как гарантируют фиксированный доход и защиту от инфляционных рисков. В страховом случае вкладчику будет возмещено 100% вклада, но не более 1 400 000 рублей.