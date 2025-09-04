Максимальное софинансирование предоставили 40% участникам ПДС

сегодня в 14:43

Количество клиентов НПФ, получивших от РФ максимальные 36 тыс. рублей при софинансировании программы долгосрочных сбережений (ПДС), за 2024 год увеличилось до 40% от общего числа участников. В 2025 году доля может значительно увеличиться, сообщает « Коммерсант ».

Наибольшее количество клиентов с максимальным софинансированием — в «ВТБ Пенсионный фонд» и «Газфонд Пенсионные накопления». Там показатель достиг отметки 62%.

В «Газфонд Пенсионные накопления» максимальное софинансирование получили 75,5 тыс. человек. В «ВТБ Пенсионный фонд» — 372 тыс. человек.

У наиболее масштабного по объему привлеченных средств по ПДС — НПФ Сбербанка — максимальный объем софинансирования получили 670 тыс. человек или 37%. В остальных фондах цифры меньше.