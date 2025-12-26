Максим Решетников подвел итоги 2025 года для российской экономики

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в 2025 году экономика страны сохранила устойчивость, несмотря на внешние вызовы, а ключевые макроэкономические показатели улучшились, сообщает RT .

В 2025 году российская экономика продемонстрировала устойчивость, а финансовая система осталась стабильной и продолжила поддерживать развитие страны. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, за год валовой внутренний продукт вырос примерно на 1%, инфляция снизилась ниже 6%, а уровень безработицы достиг исторического минимума. Курс рубля оказался крепче, чем ожидалось ранее.

Министр отметил, что несмотря на сложный год, все крупные инвестиционные проекты продолжают реализовываться. В ближайшие годы планируется ввод новых индустриальных мощностей и развитие инфраструктуры, включая дорожное строительство, обновление аэропортов и портов, а также увеличение финансирования технологического развития.

Решетников рассказал, что торговые войны США и санкции Евросоюза оказывают влияние на мировую экономику и создают риски для всех стран, включая Россию. Однако, по его оценке, российская экономика адаптировалась к новым условиям, сохранила положительный торговый баланс и стабильный курс национальной валюты. Министр подчеркнул, что многие страны переходят на альтернативные системы расчетов, чтобы снизить зависимость от доллара и SWIFT.

Глава Минэкономразвития также отметил рост внутреннего туризма и активное развитие туристической инфраструктуры. По его словам, в 2025 году внутренний турпоток увеличился примерно на 5%. Въездной туризм развивается за счет упрощения визовых процедур, особенно для туристов из Китая и арабских стран.

В качестве ключевых задач на 2026 год Решетников назвал ускорение структурных изменений, повышение производительности труда и развитие платформенной экономики. Он подчеркнул важность инвестиций и внедрения новых технологий для дальнейшего экономического роста страны.

