Максим Ликсутов: производство высокотехнологичной продукции в Москве удвоилось

По результатам 8 месяцев 2024 года столичные компании, производящие высокотехнологичную продукцию, увеличили ее выпуск почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что на сегодняшний день в столице порядка 370 компаний производят компьютеры, оптику и электронику. За счет активной городской поддержки они разрабатывают и выпускают на рынок инновационную продукцию, а также наращивают ассортимент и увеличивают объемы производства.

«С января по август 2024 года в столице на 96% выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась почти на 40 процентов и превысила 386 млрд рублей», — отметил Ликсутов.

По его словам, такой динамичный рост стал результатом активной поддержки, оказываемой городом промышленникам по поручению мэра столицы Сергея Собянина. На сегодняшний день компаниям доступно более 20 системных инструментов, в том числе они могут за 1 рубль арендовать участок под реализацию масштабного инвестпроекта, привлечь льготный инвесткредит, локализовать производство на территории ОЭЗ «Технополис Москва» и получить статус резидента особой экономической зоны.

В 2023 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) помог производителю оптического оборудования, компании «Неорос», которая является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», привлечь около 3 млрд рублей за счет программы льготного инвесткредитования. Средства направили на создание тестировочного стенда и покупку нового оборудования для производства высокоскоростных оптических трансиверов. Срок оказания финподдержки — 3 года.

«За первые 8 месяцев 2024 года в Москве увеличилось производство печатных плат, электронных вычислительных машин, счетчиков производства или потребления электроэнергии, полупроводниковых приборов и многого другого. Выпущенная столичными заводами продукция соответствует высоким стандартам качества и востребована на внутреннем и международном рынках», — рассказал министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что в указанном периоде заказчики получили от промышленников периферийного оборудования и компьютеров на 121 млрд рублей, на 117 млрд рублей — навигационных и контрольно-измерительных приборов, а коммуникационного оборудования отгрузили почти на 68 млрд рублей.

Производителям доступна поддержка центра «Моспром». Он предоставляет экспортно ориентированным предприятиям широкий спектр услуг, включая участие в международных выставках и бизнес-миссиях, верификацию контрагентов, методическую и информационную поддержку. Благодаря его помощи с 2022 года московские производители получили новых партнеров в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В городе работают свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год в столице открывают порядка 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов, обеспечивающих город новыми рабочими местами.