Майнинговые фермы в Раменском и Кашире незаконно потребили электроэнергию на 9,9 млн руб

Майнинговые фермы в Раменском и Кашире в 2025 году незаконно использовали электроэнергию на сумму почти 10 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2025 году специалисты «Мособлэнерго» выявили в Подмосковье майнинговые фермы, которые незаконно потребили электроэнергию на 9,9 млн рублей. В Раменском обнаружили ферму, подключенную в обход приборов учета, ущерб от ее деятельности составил 8,8 млн рублей. В Кашире на территории коммерческой организации изъяли действующую майнинговую ферму, ущерб оценили более чем в 1,1 млн рублей.

В Ступине возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба «Мособлэнерго» неустановленными лицами путем вмешательства в схемы работы приборов учета. Размер ущерба по этому делу превысил 19,3 млн рублей.

Служба безопасности и служба учета электроэнергии «Мособлэнерго» за 2025 год провели 146 инспекционных выездов в Подмосковье для выявления незаконных подключений к сетям, в том числе для работы майнинговых ферм.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что хищение электроэнергии в промышленных масштабах наносит ущерб энергосистеме и экономике региона. Он подчеркнул, что все случаи безучетного потребления будут доведены до конца и переданы в правоохранительные органы.

Общий ущерб компании от неучтенного использования электроэнергии в Подмосковье за 2025 год превысил 300 млн рублей. Было составлено 116 актов о бездоговорном использовании электроэнергии на 38,67 млн кВт*ч и 31 акт о безучетном потреблении на 3,25 млн кВт*ч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.