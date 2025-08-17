Майнинг-фермы около угольных разрезов в Кузбассе могут окупиться за 4 года

Первый замгубернатора Кемеровской области — Кузбасса — председатель правительства Андрей Панов отметил, что организация электростанции с майнинговой фермой около угольных разрезов, у которой объем инвестиций составит 5 млрд рублей, позволит окупить затраты на ее возведение за 4 года, сообщает ТАСС .

Ранее губернатор региона Илья Середюк говорил, что поручит рассмотреть экономическую целесообразность постройки электростанций, теплиц и майнинговых ферм на угольных предприятиях. Это может уменьшить темпы урезания объема добычи угля.

Как уточнил Панов, эксперты уже провели предварительные подсчеты.

«По их мнению, при выработке в 25 МВт-ч и капитальных вложениях с учетом вложений в оборудования порядка 4,6 млрд рублей можно добиться себестоимости электроэнергии 3 рубля за 1 КВт-ч. Такую эффективность возможно обеспечить при сжигании всего 50 тыс. тонн угля в год», — пояснил он.

При этом, как посчитали эксперты, прибыль от майнинга будет в районе 1 млрд рублей в год.

В Кузбассе в угольной отрасли работают более 110 тыс. человек. Всего действуют свыше 150 угольных предприятий.