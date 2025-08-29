По информации газеты The Mainichi, Япония должна поддерживать отношения с Россией, которая является ее соседом, сообщает РИА Новости .

Токио не может позволить себе разорвать отношения с Москвой. Между государствами следует выстроить такое взаимодействие, чтобы можно было обсудить, например, импорт природного газа из РФ и переговоры по рыбному промыслу.

При этом после начала СВО Япония снизила импорт из РФ с 14,9 млрд долларов в 2022 году до 5,68 млрд в 2024 году.

В июне замглавы МИД России Андрей Руденко во время встречи с японским послом Акирой Муто подчеркнул, что отношения двух стран беспрецедентно низко упали. Возобновить их поможет только отказ Японии от враждебного курса против РФ.