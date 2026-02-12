Лыткаринский завод обеспечил метеоспутник оборудованием для съемки Земли

Прецизионные блоки сканирующих зеркал Лыткаринского завода оптического стекла позволят новому метеоспутнику «Электро-Л» №5 получать высокодетальные изображения диска Земли с высоты 36 тысяч километров, сообщает пресс-служба АНО «АИР» и министерства инвестиций.

Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), входящий в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, разработал прецизионные блоки сканирующих зеркал для метеоспутника «Электро-Л» №5. Благодаря этим устройствам спутник сможет получать цифровые снимки полного диска Земли без необходимости склейки отдельных фрагментов.

Запуск спутника «Электро-Л» №5 состоялся 12 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М». На борту аппарата установлены два блока сканирующих зеркал, которые входят в состав основного и резервного многоспектральных комплексов, разработанных холдингом «Российские космические системы». Комплексы обеспечивают получение изображений облачности и поверхности Земли каждые 15–30 минут в трех видимых и семи инфракрасных диапазонах.

Генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин отметил, что только ЛЗОС в России обладает полным циклом производства подобных оптико-механических устройств. Использование двустороннего ситаллового зеркала обеспечивает высокое качество и отсутствие искажений на протяжении всего срока службы спутника.

С 2011 года на орбите работают спутники серии «Электро-Л», а с 2021 года — аппараты «Арктика-М», также оснащенные оборудованием ЛЗОС. Эти спутники позволяют вести круглосуточное наблюдение за планетой и приполярными регионами, предоставляя данные для оперативного прогнозирования погоды, мониторинга климата и чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.