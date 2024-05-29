Лыткаринкий завод увеличит эффективность производства благодаря нацпроекту

Лыткаринский мясоперерабатывающий завод участвует в национальном проекте «Производительность труда». ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» — один из крупнейших производителей мясной и мясорастительной консервации, передает пресс-служба администрации городского округа.

В качестве пилотного потока был выбран «Процесс производства паштета банка № 5 (230гр) линия № 2». В рамках нацпроекта завод планирует сократить время изготовления товара не менее чем 20%, увеличить эффективность деятельности сотрудников, повысив выработку на 16%, и уменьшить количество незавершенное производства в потоке на 25%.

Завод выпускает широкий ассортимент продукции и входит в пятерку крупнейших производителей мясной консервации в России. С начала 2000 года ЗАО «Лыткаринский МПЗ» входит в группу компаний «РУЗКОМ».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.