Локальный рынок: что нужно знать об ипотеке от региональных МФО

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ, профессор Александр Цыганов прокомментировал новый закон об ипотечных займах со стороны микрокредитных организаций: такую ипотеку можно будет погасить за счет выплаты для многодетных семей, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Это для тех регионов, у которых есть свой собственный потенциал покупателей жилья, который не всегда соответствует сложившимся на текущий момент условиям жилья, и есть средства на реализацию тех или иных программ. Практика показала, что такие регионы образуются всегда. Это те случаи, когда можно говорить о локальном рынке, например, рынок Башкортостана, где были свои региональные программы, были даже варианты ссудо-сберегательных касс», — сказал эксперт.

По его словам, похожая ситуация складывается и во Владимирской области: с 2000-х годов там работает ипотечное агентство, которое сделало уже много ипотечных программ.

Цыганов акцентировал внимание на том, что предложенный механизм не будет внедрен повсеместно в регионах России. Его применение планируется только там, где существует необходимость и имеются ресурсы для удовлетворения этой потребности. В таких ситуациях очевидно, что региональные власти должны принимать активное участие в реализации данного инструмента.

