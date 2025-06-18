Ликсутов: в столице растет производство химической продукции

За первые 4 месяца 2025 года в Москве выпуск химических веществ и продукции вырос более чем на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что предприятия химической отрасли производят стратегически важную продукцию, используемую в различных сферах экономики страны. По распоряжению Сергея Собянина город оказывает заводам комплексную поддержку, что способствует развитию местных технологий, увеличению выпуска качественных товаров и укреплению независимости российской промышленности.

«За первые четыре месяца 2025 года выпуск химической продукции в Москве вырос на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Ликсутов.

Среди продукции, выпуск которой увеличился, — краски, лаки и другие покрытия, а также мыло, моющие и чистящие средства, парфюмерия и косметика.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в столичном химическом комплексе работает свыше 260 промпредприятий — это современные высокотехнологичные компании, которые придерживаются принципов устойчивого развития и заботятся об экологии. Они постоянно улучшают качество своей продукции, пользующейся спросом не только в Москве, но и в других регионах России, а также за границей.

«Это подтверждает растущий объем отгрузки. В январе — апреле 2025 года он превысил 103 млрд рублей — на 38,2% больше показателей прошлого года», — пояснил Гарбузов.

Так, московское предприятие НПП «Нефтехимия» производит полипропилен — ключевой материал для изготовления медицинских изделий, прочной упаковки, стройматериалов, посуды, товаров для дома, детских игрушек, а также волокон, нетканых материалов и канцелярских принадлежностей. В ассортименте завода представлено около 60 марок этого полимера.

Еще один пример — компания «Гельтек-Медика», которая выпускает гели для медицинских исследований и профессиональную косметику для ухода за кожей в домашних условиях и в условиях салонов красоты.

Для стимулирования промышленного роста в Москве созданы благоприятные условия для инвестиций. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, включая льготное кредитование, аренду городской земли на выгодных условиях при реализации крупных инвестиционных проектов (МаИП), получение специальных статусов и другие возможности.