Ликсутов: в столице при поддержке города вырос выпуск мебели

Московская мебельная промышленность продолжает уверенно расти: благодаря планомерной поддержке города предприятия по итогам 2025 года нарастили как объемы выпускаемой продукции, так и свои производственные мощности. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва активно наращивает индустриальный потенциал в мебельной отрасли. Компании выпускают широкий ассортимент изделий и поставляют их по всей стране и на зарубежные рынки. Например, по итогам прошлого года объем отгруженных товаров увеличился на 77,5%, а производство только в сегменте офисных стульев и кресел выросло в 3,3 раза по сравнению с 2024-м. За этим результатом — комплекс мер городской поддержки, которые реализуются по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что благодаря этому создаются новые высокотехнологичные площадки, формируются современные рабочие места, а рынок обеспечивается качественными товарами.

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в прошлом году на востоке столицы был введен в эксплуатацию новый производственный корпус компании «Феликс», где организовано более 130 дополнительных рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, сейчас в рамках МаИП предприятие начинает возведение второго объекта суммарной площадью свыше 3,6 тыс. кв. м. На нем планируют выпускать гостиничную школьную, домашнюю и офисную мебель.

«Ее будут изготавливать с использованием сырья, фурнитуры и лакокрасочных материалов российских производителей. На площадке создадут свыше 160 новых рабочих мест», — рассказал Гарбузов.

Производственный цикл будет полностью замкнутым — от этапа разработки дизайна до выхода готовой продукции. Предприятие оснастят автоматизированными линиями и современными IT-системами управления.

Как пояснил генеральный директор «Феликс» Андрей Михайлов, строительство начнется в ближайшее время.

«Реализация данного инвестпроекта позволит увеличить мощности уже существующего производственно-логистического комплекса, расположенного на сопредельном земельном участке. Завершение строительства намечено на конец 2026 года», — пояснил Михайлов.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года. Они стали одним из ключевых инструментов для развития городской экономики. Благодаря им инвесторы на льготных условиях получают возможность возводить производственные, социальные и коммерческие объекты, принимая на себя обязательства по созданию новых рабочих мест.

