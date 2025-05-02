Ликсутов: в Москве растет производство машин и оборудования

В машиностроительном комплексе Москвы сегодня функционирует более 260 предприятий, производящих станки, насосы, роботизированные системы, лифты, конвейеры и другую востребованную продукцию. По данным за первый квартал 2025 года, благодаря городской поддержке компании увеличили выпуск металлообрабатывающих станков, оборудования для лесного хозяйства и других машин на 14,3%, сообщил заместитель Мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по указанию Мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает машиностроительный кластер. Благодаря мерам поддержки столичные предприятия обеспечивают различные отрасли экономики грузоподъемными кранами, станками, насосами, роботизированными системами, лифтами и другими изделиями.

«По итогам первого квартала 2025 года компании произвели на 14,3% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, выпуск машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства увеличился на 31,5%, а станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов — на 13,4 процента», — сказал Ликсутов.

Продукция московских заводов используется в автомобилестроении, аэрокосмической и нефтегазовой отраслях, энергетике, сельском хозяйстве, медицине и других сферах как в России, так и за рубежом. Предприятиям доступен широкий спектр мер поддержки, позволяющих наращивать мощности, расширять ассортимент и увеличивать выпуск продукции.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что промышленникам предлагают свыше 20 различных мер поддержки — как финансовых, так и нефинансовых. Благодаря им заводы в первом квартале 2025 года отгрузили машин и оборудования на сумму свыше 47 млрд рублей.

«В частности, столичные компании по сравнению с результатами первого квартала 2024 года в 2,7 раза увеличили отгрузку станков, машин и оборудования для обработки металлов и других твердых материалов, а машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства — более чем в семь раз», — пояснил Гарбузов.

Среди успешных примеров — компания «Бивертех», выпускающая компактные фрезерные станки для высокоточной обработки пластмасс, металлов и сплавов. Ее продукция отличается надежностью, мощностью, эргономичностью и современным дизайном.

Предприятие «ЛАССАРД», расположенное в ОЭЗ «Технополис Москва» (площадка «Печатники»), специализируется на производстве лазерных систем, оптомеханических изделий и оптических столов.

Еще один резидент — компания «ЭРлаб» — разрабатывает автономные комплексы с искусственным интеллектом для мониторинга растений в теплицах и открытом грунте.

Москва остается крупнейшим промышленным и научно-инженерным центром России: здесь работает более 4,5 тыс. предприятий и занято свыше 750 тыс. человек. Для развития производства доступны различные меры поддержки, включая льготное кредитование, специальные статусы, а также возможность аренды земли по сниженной ставке при реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).