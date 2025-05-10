Ликсутов: Центр инноваций и импортозамещения в Щербинке готов на 70%

В ТиНАО появится новый объект для размещения компаний из высокотехнологичных отраслей благодаря программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра Сергея Собянина в городе формируются благоприятные условия для развития инновационных производств. Благодаря мерам поддержки каждый год в столице открывается порядка 150 высокотехнологичных предприятий.

«В связи с растущим спросом со стороны бизнеса на современную научно-производственную инфраструктуру мы привлекаем инвесторов к созданию новых объектов. Например, в Щербинке по программе стимулирования создания мест приложения труда завершается строительство Центра инноваций и импортозамещения. Впоследствии здесь разместятся компании из сектора информационных технологий, электроники, автомобиле- и машиностроения», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что реализация проекта позволит создать свыше 260 рабочих мест в высокотехнологичных отраслях.

Площадь нового центра составит более 14 тыс. квадратных метров. В здании будут оборудованы отдельные блоки для научно-исследовательских и административных помещений.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, Москва — это динамичный индустриальный регион, крупнейший производственный и научно-технический центр России. Сегодня здесь выпускают промышленное оборудование, микроэлектронику, программное обеспечение, автокомпоненты и комплектующие. В Центре инноваций и импортозамещения будет создана полноценная инфраструктура для исследований, разработки новых продуктов и развития передовых производств.

«На текущий момент на объекте завершены монолитные работы, выполняется устройство фасада и остекления, ведется монтаж внутренних инженерных систем. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году», — пояснил Гарбузов.

Всего по программе стимулирования в ТиНАО построят шесть Центров инноваций и импортозамещения, где смогут работать более 4 тыс. человек.

Как пояснил управляющий директор компании «Самолет Московский регион» Арцрун Геворкян, инновационные производства, активно развивающиеся в столице, стали драйверами городской экономики. У таких компаний часто есть потребность объединить производственные, научные и административные функции в одном месте. Крупные специализированные центры, подобные щербинскому, полностью отвечают этим требованиям.

«Что подтверждается и уже заключенным нами договором с первым резидентом Центра. Таким образом, формируется наукоемкая производственная среда и создаются новые рабочие места в непосредственной близости от мест проживания специалистов. Что дополнительно помогает решать вопросы сокращения маятниковой миграции», — подчеркнул Геворкян.

С 2020 года программа охватила почти все районы Москвы. Инвесторы построят более 230 объектов общей площадью свыше 6 млн кв. м.

Среди них — промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит создать более 310 тыс. рабочих мест в различных сферах городской экономики.