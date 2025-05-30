Ликсутов: товарооборот Москвы и Таиланда вырос на 13%

Москва системно работает над укреплением торгово-экономических связей с дружественными странами: по результатам 2024 года товарооборот российской столицы и Королевства Таиланд увеличился на 13 процентов в сравнении с 2023 годом, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Бизнес-миссия в Таиланд с 26 по 29 мая, организованная центром поддержки экспорта «Моспром», стала продолжением политики содействия столичным экспортноориентированным предприятиям при выходе на зарубежные рынки.

«Королевство Таиланд занимает более 15 процентов в структуре столичного несырьевого неэнергетического экспорта в Юго-Восточную Азию. В основном столичные производители поставляют туда продукцию приборостроения и автоматического регулирования, косметические средства, а также товары пищевой промышленности, например, детское питание, пшеничную муку и готовые продукты из цельных злаков. Организация бизнес-миссии в Таиланд — еще один важный шаг для укрепления позиций Москвы в регионе», — поделился Ликсутов.

Для продвижения столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр «Моспром». Одним из наиболее результативных инструментов поддержки, которые он предлагает, стала байерская программа. Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G.

«Специалисты центра поддержки экспорта „Моспром“ сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений со странами Юго-Восточной Азии, в частности, Таиландом. В этом году в международной бизнес-миссии в Королевство Таиланд приняли участие шесть столичных промышленных предприятий. В ходе мероприятия было проведено более 70 встреч с зарубежными контрагентами», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Продовольственный сектор представили ЗАО «КМКИ Добрынинский» и ЗАО БКК «Коломенский», выпускающие кондитерские изделия, а также ООО «Горячие крендели „Север“», производящее хлебобулочную продукцию, кукурузные снеки и зерновые лакомства. Участие в бизнес-миссии также приняли производитель клапанов для промышленных трубопроводов ООО ПНФ «ЛГ Автоматика», разработчик экологичных декоративно-отделочных материалов ООО «Орсо Кемикалс», а также поставщик RFID-решений ООО «Смарт Системз».

Одним из ключевых событий деловой программы стала встреча представителей московских предприятий с президентом крупнейшего тайского диверсифицированного холдинга T Group Thailand, господином Раттакритом Нетиратанонкулом. Холдинг, занимающий лидирующие позиции на местном рынке, экспортирует рис и сахар, импортирует напитки и продукты питания, развивает производство электромобилей и зарядной инфраструктуры, а также реализует строительные и девелоперские проекты.

Столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.