Ликсутов: столичные производители продуктов питания нарастили объемы выпуска

По итогам трех кварталов текущего года в Москве выросло производство рыбных и мясных изделий, а также молочной, хлебобулочной и другой продукции. Благодаря поддержка города производители наращивают объемы выпуска, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По итогам января — сентября 2024-го в столице вдвое выросло производство рыбных изделий, более чем на 8% — мясных, почти на 9% — молочной продукции, на 6% увеличился выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий. За указанный период предприятия отгрузили товаров почти на 535 млрд рублей, что на 18% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что сегодня в столице работает около 320 предприятий пищевой промышленности, на которых работают примерно 65 тыс. человек.

Ликсутов добавил, что Москва является одним из самых значимых центров пищевой индустрии в страны. Производители могут занимать ведущие позиции на рынке и обеспечивать внутренний рынок востребованными продуктами питания благодаря комплексу эффективных мер поддержки, разработанных городом.

Так, с января по сентябрь этого года столичные производители изготовили около 370 тыс. тонн хлеба и выпечки, 228 тыс. тонн колбасных изделий, более 112 тыс. тонн шоколада, свыше 35 тыс. тонн рыбных продуктов и 13 тыс. тонн сыра. Также в мегаполисе на 14,6% увеличилось производство напитков.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что город активно содействует предприятиям пищевой промышленности и формирует благоприятную среду для их стабильного роста.

«К примеру, формируем в ТиНАО масштабный пищевой кластер, который объединит производителей молочных, мясных, кондитерских, хлебобулочных изделий и других продовольственных товаров. Его территория составит 170 га, построят более 800 тыс. „квадратов“ промышленных площадей. Будет создано свыше 11,4 тыс. новых рабочих мест. Привлечение частных инвестиций, а также внедрение инновационных решений позволят повысить конкурентоспособность пищевой промышленности Москвы», — подчеркнул Гарбузов.

С 2016 года московские предприятия могут получить статус промышленного комплекса. Это дает им право на ряд льгот и налоговых послаблений. Сэкономленные средства компании могут направить на обновление оборудования, строительство новых цехов, расширение ассортимента и увеличение объемов производства.

Наиболее популярными у столичных предприятий стали финансовые инструменты Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.