Ликсутов: «Союз» выведет на орбиту спутник с двигателем московского производства

25 июля на космодроме Восточный прошел запуск ракеты «Союз», которая доставит на орбиту научно-образовательный спутник, оснащенный первым отечественным плазменным двигателем столичного производства, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отправленный на орбиту кубсат 239Alferov — сверхмалый научно-образовательный спутник, предназначен для исследования импульсных источников гамма-излучения внегалактического, галактического, солнечного и земного происхождения.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку столичной аэрокосмической промышленности. Сегодня эту отрасль в городе представляет более 40 предприятий, научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, где занято свыше 30 тыс. человек. Успехи столичных производителей подтверждает в том числе запуск на орбиту малого спутника с экспериментальным плазменным двигателем, созданным в Москве. В этом году компания планирует выйти на серийное производство», — поделился Максим Ликсутов.

Полученные данные позволят узнать больше о процессах, происходящих на поверхности звезд и в пространстве далекого космоса.

«В столице производится широкий ассортимент высокотехнологичной продукции аэрокосмической отрасли: от сверхлегких кабелей до ракетоносителей и комплектующих для космических аппаратов. Спектр выпускаемых изделий постоянно расширяется. Так, недавно на площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ было запущено производство солнечных батарей для космических аппаратов», — уточнил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Московская разработка отличается высокой безопасностью, компактностью, низким энергопотреблением, а также потенциалом масштабирования для всей линейки малых и сверхмалых космических аппаратов.

«Плазменные двигатели отвечают за правильное расположение спутника в космосе: корректируют его орбиту, позволяют проводить маневры, помогают выстраивать орбитальные многоспутниковые группировки, сводят аппарат с орбиты по истечении срока службы, решая проблему космического мусора. Особенно хочется отметить степень локализации нашей разработки, она составляет 85%», — сказал генеральный директор компании Евгений Степин.

До конца года столичная космическая компания «СПУТНИКС» планирует запустить на орбиту сразу несколько десятков спутников. Среди них спутники для съемки Земли, для мониторинга судоходства (АИС), образовательные спутники, а также аппараты, изготовленные для иностранных заказчиков.