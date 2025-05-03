Ликсутов рассказал, что предприятия Москвы производят для активного отдыха

Московские предприятия выпускают разнообразные товары для активного отдыха, включая палатки, рюкзаки, одежду с подогревом, спортивный инвентарь и другие аксессуары. В преддверии майских праздников компании увеличивают объемы производства и расширяют ассортимент, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно развивается производственный комплекс, чтобы обеспечивать жителей качественной продукцией.

«В преддверии майских праздников столичные предприятия наращивают ассортимент, увеличивают объем отгрузок и выпуск востребованных товаров — от базового туристического снаряжения до инновационных медицинских средств. Так, за два месяца 2025 года компании на четверть увеличили производство спортивной одежды — изготовили около 187 тыс. единиц изделий. Отгрузка спортивного инвентаря превысила 726 млн рублей», — отметил Ликсутов.

Благоприятный инвестиционный климат и разнообразные меры поддержки способствуют развитию промышленности. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 инструментами, включая льготное кредитование и специальные статусы. Эти возможности доступны для компаний из разных отраслей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, наблюдается устойчивый рост интереса москвичей к активному отдыху и ЗОЖ.

«Предприятия города оперативно реагируют на этот тренд, внедряя новые технологии и расширяя товарный ассортимент. Особой популярностью пользуются изделия с инновационными характеристиками, например одежда с системой терморегуляции, а также ультралегкие товары», — отметил Гарбузов.

Яркий пример — компания HotWalker, которая производит продукцию из углеродного волокна с подогревом. В этом году предприятие планирует расширить линейку товаров, запустив в серийное производство негорючие кофры для пикников, поддоны и чехлы с подогревом для оборудования. Особое внимание уделяется разработке решений для безопасного хранения взрывоопасных материалов, например, аккумуляторов.

В прошлом году компания добилась значительных результатов, выпустив около 5 тыс. сидений с подогревом для использования на природе и городских мероприятиях.

Компания БАСК также активно развивается на рынке товаров для активного отдыха. В 2024 году было продано 125 тыс. единиц продукции на сумму свыше 2 млрд рублей. В этом году планируется выпустить не менее 150 тыс. высокотехнологичных изделий.

Бренд использует мембранные ткани, полиамидные материалы и инновационные утеплители, в том числе на основе российского пуха. Вся продукция разрабатывается с повышенной прочностью для экстремальных условий, отличаясь износостойкостью и функциональностью. Ассортимент обновляется за счет доработок, основанных на отзывах профессиональных путешественников и спортсменов. Например, в этом году компания вернула в продажу популярную линейку рюкзаков LIGHT, дополнив ее новыми моделями.

Еще один ключевой игрок — промышленный холдинг «ЭВЕРС ГРУП РУС», один из лидеров рынка медицинских изделий. Его продукция особенно востребована в сезон пикников, когда повышается риск травм и ожогов. Компания выпускает доступные и эффективные средства по ценам ниже зарубежных аналогов. С начала года произведено 300 тыс. гидрогелевых перевязочных материалов для комфортного заживления ран.

Также в планах — выпуск 2 тыс. флаконов охлаждающего средства от ушибов, которое мгновенно снимает боль и отек, а также помогает при укусах насекомых, устраняя зуд и воспаление. В ассортименте есть уникальная аэрозольная пена на основе хитозана для лечения ожогов и других повреждений кожи.