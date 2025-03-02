Ликсутов: промышленники Москвы увеличили производство электротехнических устройств

В прошлом году в столице зафиксирован рост производства электротехнической продукции на 8,7%. Среди изделий, выпуск которых увеличился, — электродвигатели, отопительные приборы, устройства сигнализации, оборудование для пайки и другие электрические устройства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что электротехнические предприятия столицы показывают стабильный рост.

«В прошлом году они почти на девять процентов увеличили объем производства и отгрузили оборудования почти на 204 млрд рублей. Сегодня отрасль представлена более чем 130 предприятиями. При активной поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании модернизируют площадки, наращивают выпуск и создают востребованную продукцию», — сказал Ликсутов.

В частности, в 2024 году на 11,1% выросло производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры. Выпуск бытовых приборов увеличился на 7,7%, также выросло производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

По словам министра правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, благодаря поддержке города в 2024 году промышленные предприятия произвели более 100 тыс. электродвигателей, свыше 97 тыс. световых указателей, около 758 тыс. люстр и порядка 121 тыс. отопительных приборов.

«Столичные промышленники увеличивают объемы производства и улучшают качество выпускаемой продукции благодаря развитой системе поддержки. Например, предприятия отрасли пользуются финансовыми инструментами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, снижают налоговую нагрузку благодаря статусу промкомплекса, а также принимают участие в проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства», — отметил Гарбузов.

Одним из примеров успешного сотрудничества стал офсетный контракт, заключенный в 2023 году с компанией «Рэнера» на поставку тяговых аккумуляторных батарей для городского транспорта. Производство будет осуществляться на первой в России Гигафабрике, расположенной на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в «Красной Пахре». По условиям контракта город закупит более 155 тыс. батарей для электробусов, автомобилей «Москвич» и речных электросудов. Предприятие будет выпускать 50 тыс. батарей в год, что покроет около 40% потребностей российского рынка.

Кроме того, предприятия отрасли активно внедряют инновационные решения в области экологического мониторинга. Например, «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» разработал датчик среды для зеленой энергетики. Это высокотехнологичное устройство контролирует физические параметры газовоздушных сред в соответствии с экологическими стандартами. Оно предназначено для объектов с атомными энергетическими установками и предприятий, работающих с радиоактивными материалами.

Еще одним примером инноваций является резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Профотек», которая производит электронно-оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения. Эти устройства используются для создания решений в области цифровой интеллектуальной энергетики и энергоемких производств. Оборудование применяется для контроля параметров электрических сетей, учета потребления электроэнергии, защиты оборудования и оптимизации работы энергосистем. В 2024 году компания увеличила выпуск оптических трансформаторов на 85% по сравнению с 2023 годом.