Ликсутов: производство оборудования и машин в Москве выросло более чем на 15%

В период с января по октябрь текущего года машиностроители Москвы увеличили производство бетоносмесителей, холодильного оборудования, конвейеров, лифтов и станков на 15,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Меры городской поддержки промышленности, созданные под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина, играют ключевую роль в устойчивом развитии отрасли столичного машиностроения. Увеличение объема производства более чем на 15% свидетельствуют о высоком уровне активности столичных предприятий, а также об их способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что предприятия отгрузили товаров на 195,5 млрд рублей — на 22,4% больше показателей с января по октябрь прошлого года, что подтверждает высокий спрос на продукцию московского производства.

Производство высокотехнологичного оборудования увеличилось больше чем на 66%, вентиляторов общего назначения — больше чем на 37%, установок для очистки или фильтрования газов — почти на 25%, а конвейеров — на 5%.

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что на сегодняшний день в машиностроительный комплекс Москвы входит свыше 260 заводов. На них выпускают различную высокотехнологичную продукцию для разных отраслей — от малогабаритных роботизированных комплексов до сложных и громоздких станков.

«Производственные площадки оснащены современными технологиями, что позволяет поддерживать высокий уровень качества и конкурентоспособности на рынке», — сказал Гарбузов.

Всего в поддержку входит более 20 инструментов, позволяющих компаниям модернизировать старые и возводить новые площадки, снижать налоговую нагрузку и привлекать допинвестиции. Компаниям от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства доступны льготные инвесткредиты, а также присвоение специальных статусов, включая статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва».

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В городе работает свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых работают более 759 тыс. человек. Каждый год в городе появляется 150 новых высокотехнологичных компаний и десятки инвестпроектов, обеспечивающих город дополнительными рабочими местами.