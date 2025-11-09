Ликсутов: производство электрического оборудования растет в Москве

Московские производители увеличили выпуск электрического оборудования. Так, с января по сентябрь 2025 года он вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает столичным производителям. Благодаря этой поддержке компании наращивают темпы выпуска, развивают линейки своей продукции и модернизируют промышленные площадки», — сказал он.

В частности, производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей выросло на 4,1% за указанный период. Выпуск электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры увеличился на 6,1%.

Столичное оборудование широко применяется в разных сферах. Его используют электромобилестроении, авиации, логистике, ЖКХ, медицине и т. д.

На сегодняшний день в столице функционируют более 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Продукция московских заводов пользуется высоким спросом — объемы отгрузки увеличиваются.

«Так, с января по сентябрь 2025-го компании поставили электрических устройств на сумму свыше 146 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Каждый год в столице открывается порядка 150 технологичных предприятий. Благодаря таким темпам Москва стала крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Уже сейчас в столице открыто почти 4,6 тыс. промышленных компаний, где работает около 755 тыс. человек.

Город предоставляет производителям более 20 эффективных мер поддержки. Это программа льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.