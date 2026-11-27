Компания «Нанотехнологический центр композитов» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — поставила в Санкт-Петербург мобильные дорожные плиты для строительной площадки жилого комплекса холдинга SetlGroup. В северной столице такие покрытия из переработанных автомобильных шин использованы при возведении жилья впервые: по ним тяжелая техника добирается до места работ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, город поддерживает предприятия, которые выпускают инновационную продукцию, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Так, резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ снабжает композитными материалами столицу и более 60 регионов страны. Его изделия востребованы в инфраструктурных проектах, в том числе при строительстве жилых комплексов. Ежегодно компания выпускает до восьми тысяч мобильных плит, а объем произведенной продукции превысил 14,6 миллиарда рублей», — отметил Ликсутов.

Изделия, выпускаемые компанией «Нанотехнологический центр композитов», рассчитаны на организацию подъезда тяжелой техники массой до 80 тонн к стройплощадке и заменяют бетонные дорожные плиты. В октябре при возведении крупного объекта в Петербурге компания поставила мобильные дорожные покрытия для строительного объекта холдинга SetlGroup.

Для Санкт-Петербурга с его плотной застройкой и особенностями грунта решение особенно ценно: оно позволяет технике работать в кварталах с готовым благоустройством, не повреждая новые парки, газоны, тротуары и архитектурные формы. После завершения работ покрытие быстро демонтируется и используется повторно.

Мобильные плиты из автопокрышек уже применялись при возведении жилого комплекса в Новомосковском административном округе, при ремонте сетей АО «Мосводоканал», а также при прокладке и ремонте трубопроводов на объектах ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром» и НК «Роснефть».

Развитием ОЭЗ «Технополис Москва» занимается столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. В 2026 году особая экономическая зона отмечает 20-летие: за два десятилетия она прошла путь от стартовой площадки для инноваций до ключевого промышленного хаба страны и центра развития предприятий, укрепляющих технологический суверенитет России. Сегодня «Технополис Москва» объединяет 10 площадок общей площадью 430 га, где размещено производство более 250 высокотехнологичных компаний. Среди ключевых направлений работы резидентов — микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, информационные технологии и робототехника.

Столица закладывает основу технологического суверенитета страны: благодаря поддержке города резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» наращивают производство инноваций и выходят на глобальные рынки, внося вклад в реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».