Ликсутов: предприятия Москвы увеличили выпуск одежды и обуви за 8 месяцев 2024 г

В период с января по август текущего года столичные предприятия легкой промышленности благодаря поддержке города продемонстрировали значительный рост в производстве одежды и обуви. Сегодня городские фабрики предлагают широкий ассортимент товаров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В отрасли легкой промышленности Москвы сегодня задействовано свыше 340 предприятий. Столица оказывает компаниям всестороннюю поддержку, которая включает присвоение специальных статусов, в том числе резидента ОЭЗ „Технополис Москва“, льготные инвесткредиты, предоставление земли для реализации масштабных инвестиционных проектов», — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что с января по август благодаря поддержке городских властей предприятия нарастили объем производства одежды и обуви. В результате столичные фабрики смогли осуществить отгрузку товаров на общую сумму более 60,2 млрд рублей в сегменте одежды и почти 14,1 млрд рублей в сегменте обуви.

Заммэра добавил, что в 1,5 раза возросло производство мужских пиджаков, выпуск брюк увеличился на 16%, а производство текстильной обуви — более чем втрое.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что производители Москвы уверенно закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Они выпускают одежду и обувь, которые востребованы не только в мегаполисе, но и в других регионах РФ, а еще за границей.

«Так, за первые 8 месяцев 2024 года предприятия выпустили свыше 2 млн единиц верхней одежды, более 807 тыс. комплектов спецодежды, около 832 тыс. платьев и юбок, примерно 790 тыс. единиц спортивных костюмов и почти 1,8 млн пар обуви», — заявил Гарбузов.

В настоящее время столичные производители успешно удовлетворяют растущий спрос рынка на высококачественные товары. Продукция, произведенная на московских фабриках, пользуется спросом не только в России, но и за ее пределами, заключил министр.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действуют более 4,5 тыс. промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тыс. человек. Ежегодно здесь открывается 150 новых высокотехнологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, обеспечивающих город дополнительными рабочими местами.

Сегодня в Москве существует более 20 различных мер поддержки для производителей, которые помогают им преодолеть трудности и развиваться. Эти меры включают в себя модернизацию и расширение производственных мощностей, обновление оборудования, повышение качества и увеличение объемов продукции, а также расширение рынков сбыта.