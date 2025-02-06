Ликсутов: поставки промпродукции Москвы в Юго-Восточную Азию выросли в 2,5 раза

За первые 10 месяцев 2024 года московские предприятия увеличили объемы поставок промышленной продукции в страны Юго-Восточной Азии более чем вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Основными партнерами столицы в регионе стали Лаос, Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Индонезия, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что системная поддержка экспортно ориентированным производителям, включая способствующую их выходу на рынки стран Юго-Восточной Азии, оказывается в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.

«Особое внимание уделяется расширению поставок промышленной продукции московского производства. Сегодня крупнейшими торговыми партнерами столицы в регионе являются Индонезия, на долю которой приходится почти 60% столичного несырьевого неэнергетического экспорта, а также Вьетнам и Таиланд, куда направлено свыше 30% столичных поставок», — рассказал Ликсутов.

Основными товарами, которые Москва экспортирует в страны Юго-Восточной Азии, являются изделия энергетического машиностроения, продукция металлообрабатывающей, приборостроительной и пищевой промышленности. Также высоким спросом пользуются фармацевтические товары и медтехника столичного производства, включая лекарства, диагностические реагенты, электродиагностическое и дыхательное оборудование, а также устройства для механотерапии.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, на всех этапах внешнеэкономической деятельности столичных промышленников сопровождает центр поддержки экспорта «Моспром».

«Благодаря содействию центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции выходят на международные рынки и проводят переговоры с потенциальными покупателями в странах Юго-Восточной Азии в форматах B2B и B2G», — отметил Гарбузов.

Московские экспортеры также активно поддерживаются государством. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется комплекс мер, включая информационную, финансовую, страховую и логистическую поддержку. Одним из инструментов нацпроекта является цифровая платформа «Мой экспорт», на которой предприниматели могут бесплатно получить консультации экспертов, аналитические материалы, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.