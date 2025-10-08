Ликсутов: компания «Лассард» установила оборудование на площадке «Печатники»

Компания-резидент ОЭЗ «Технополис Москва» «Лассард» оснастила высокотехнологичным оборудованием новый Центр коллективного пользования на площадке «Печатники», заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Центре коллективного пользования работают два станка компании «Лассард» — лазерной резки и сварки. Они облегчают труд человека и увеличивают скорость производства нужных деталей и компонентов.

Ликсутов отметил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина в ОЭЗ «Технополис Москва» особое внимание уделяют развитию технологической кооперации между компаниями и промышленными площадками.

«Например, для обеспечения работы нового Центра коллективного пользования на площадке „Печатники“, который был открыт 6 октября этого года, резидент столичной ОЭЗ установил высокотехнологичные лазерные станки. Это позволит производить изготовление узлов и агрегатов для заказчиков с высокой степенью точности и создаст комфортные условия для специалистов, занимающихся выполнением заказов», — прокомментировал Ликсутов.

В интервью телеканалу «Москва 24» Максим Ликсутов подчеркнул, что в особой экономической зоне «Технополис Москва» город постоянно развивает промышленную инфраструктуру с целью развития потенциала высокотехнологичных отраслей.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» новый Центр коллективного пользования.

