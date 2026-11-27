Столичное предприятие по выпуску автоклавного газобетона в Зеленограде успешно прошло независимые лабораторные испытания, подтвердив соответствие продукции государственным стандартам. Завод был возведен в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что развитие промышленной инфраструктуры столицы с возможностью создания условий для производства отечественных стройматериалов продолжается по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Одним из примеров такой работы стал открытый в апреле 2026 года в Зеленограде производственный комплекс, объединивший на территории площадью свыше 80 тыс. кв. метров сразу четыре высокотехнологичных предприятия. Помимо завода автоклавного газобетона, здесь налажен выпуск светопрозрачных конструкций и архитектурных стеклопакетов. Все производства оснащены современными автоматизированными линиями, на площадке создано более 800 новых рабочих мест», — добавил Ликсутов.

Газобетонные блоки, выпускаемые московской индустриально-строительной компанией «Первый ДСК», прошли независимые лабораторные испытания и подтвердили соответствие требованиям ГОСТ 31359 и ГОСТ 31360. Специалисты проверили ключевые характеристики материала — прочность, плотность, теплопроводность, морозостойкость и негорючесть, — а также точность геометрических параметров изделий и их пригодность для возведения самонесущих стен.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, ключевую роль в развитии столичной промышленности играет внедрение технологий, дающих предприятиям возможность увеличивать выпуск продукции, повышать производительность труда и оперативно откликаться на потребности рынка.

«Развитие столичной промышленности во многом определяется внедрением технологий, которые позволяют предприятиям увеличивать объемы выпуска продукции, повышать производительность труда и гибко реагировать на потребности рынка. Такими возможностями обладает новый завод автоклавного газобетона площадью 21,2 тыс. кв. метров. Это первое в Центральном федеральном округе полностью автоматизированное предприятие по выпуску газобетонной продукции с цифровой системой управления производством. Благодаря современному оборудованию перенастройка линий для изготовления блоков и армированных панелей различных размеров занимает не более 20 минут. Благодаря запуску предприятия более 100 квалифицированных специалистов получили возможность найти высокооплачиваемую работу», — подчеркнул Гарбузов.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что помимо производственных корпусов, на территории промышленного комплекса в Зеленограде предусмотрены административно-бытовые помещения и необходимая инженерная инфраструктура.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что с марта 2022 года в столице действует мера поддержки, в рамках которой для создания и расширения производств земельные участки предоставляются по льготной арендной ставке.

«Одним из первых масштабных инвестиционных проектов, реализуемых по такой льготе, стал производственный комплекс в Зеленограде. Для строительства завода автоклавного газобетона город выделил земельный участок площадью около 4,5 гектара. Сейчас с инвестором заключен договор на аренду участка для эксплуатации предприятия сроком на 49 лет — до января 2075 года», — уточнила Соловьева.

На предприятии работает собственная аккредитованная лаборатория, где проводят полный цикл испытаний — от проверки входящего сырья до тестирования готовой продукции. Это дает возможность отслеживать качество материалов на каждом этапе производства, сохранять стабильность их характеристик и участвовать в доработке отраслевых стандартов и нормативов.

Николай Панькин, директор предприятия по производству автоклавного газобетона, обратил внимание на то, что современное строительство требует от материалов все большего: на первый план выходят не только прочность и энергоэффективность, но и стабильность характеристик от партии к партии.

«Мы уделяем большое внимание производственным мощностям и качеству продукции, поэтому с первых этапов работы заложили многоуровневую систему контроля. Благодаря этому мы можем проводить полный цикл испытаний и на основе полученных данных совершенствовать продукцию и процессы. В перспективе это позволит нам участвовать в разработке новых технических решений и стандартов отрасли, а также последовательно расширять ассортимент завода», — рассказал Панькин.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и выступают одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Они дают инвесторам возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты, принимая на себя обязательства по созданию новых рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года и охватила практически все районы Москвы. Инвесторам предстоит возвести порядка 340 объектов общей площадью около 11 млн кв. метров.

Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

В общей сложности в развитие столицы будет привлечено порядка четырех триллионов рублей, что позволит создать около 500 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях городской экономики.