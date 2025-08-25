Ликсутов: фармпредприятия Москвы наращивают объемы производства

С января по июнь 2025 года московские компании произвели на 7,2% больше лекарственных препаратов, чем за такой же период 2024 года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении производства фармсубстанций в городе. За первую половину этого года выпуск лекарственных компонентов вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает медицинскую отрасль. Благодаря мерам поддержки предприятия модернизируют производство и расширяют ассортимент критически значимой продукции. Так, с января по июнь 2025-го компании произвели на 7,2% больше лекарственных препаратов, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что, в частности, городские фармкомпании выпустили около 2,6 млн упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, а еще 2,6 млн упаковок препаратов для лечения органов дыхательной системы.

За первое полугодие производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в мегаполисе увеличилось в 1,6 раза, а препаратов для лечения органов дыхательной системы — на 25,9%.

«Сегодня более 300 предприятий Москвы обеспечивают жителей страны лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Продукция столичных компаний пользуется высоким спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Так, с января по июнь этого года предприятия выпустили лекарственных препаратов на сумму 37,1 млрд рублей», — отметил министр правительства города, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Новые технологии и оптимизация

Зеленоградская производственная площадка «Биннофарм Групп» в первом полугодии выпустила свыше 3 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенный рост обеспечен эффективным управлением производственными и логистическими процессами.

Хорошую динамику на предприятии показал экспортный сегмент. За январь–июнь текущего года было выпущено в 2,6 раза больше продукции, предназначенной для экспортных рынков, чем за первые шесть месяцев 2024 года. Ключевыми факторами для прироста стали: масштабирование выпуска препаратов для лечения хронических заболеваний дыхательных путей (в том числе аэрозольных лекарственных средств, АЛС) и повышение загрузки производственных мощностей.

«Мы продолжаем системную работу по увеличению выпуска препаратов, ориентируясь на устойчивый спрос как в России, так и за ее пределами. Прирост объемов в первом полугодии — это результат внедрения новых технологических процессов и оптимизация существующих производственных линий. Системная работа над повышением эффективности производства позволила значительно повысить выход продукции и сократить производственный цикл», — поделился корпоративный директор по производству Анатолий Ягленко.

В начале 2025 года фармкомпания подтвердила статус промышленного комплекса, что позволит оптимизировать расходы и направить сэкономленные средства на развитие, модернизацию и расширение производства. Для предприятия налог на недвижимое имущество составит 50% от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Кроме этого, компания пользуется финпомощью от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в виде льготного инвесткредита по сниженной ставке 3% годовых. Предприятие сможет реконструировать производственные площади, а еще купить новую производственную линию, что позволит наладить выпуск социально значимых препаратов.

Препараты для неврологии и гомеопатия

Другая столичная компания «НоваМедика» разрабатывает и производит лекарства. Производственные и научные мощности локализованы в особой экономической зоне «Технополис Москва». Ключевая область развития продуктов компании — неврология и заболевания центральной нервной системы, поэтому поиск эффективных новых решений имеет высокую социальную значимость.

Предприятие «МосФарма» производит свыше 80 видов продукции: препараты для неврологии, гастроэнтерологии, педиатрии, стоматологии, дерматологии и других областей применения. В промышленных масштабах налажено производство гомеопатических средств и фитопрепаратов, биологически активных добавок к пище. Еще компания выпускает медизделия, средства по уходу за полостью рта и косметические продукты.