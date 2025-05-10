Ликсутов: 26 промобъектов появятся в Москве по программе создания МПТ

До 2030 года в Москве в рамках городской программы по созданию рабочих мест приложения труда (МПТ) планируется построить 26 промышленных объектов в различных округах столицы. Эти предприятия обеспечат занятость для более чем 20,3 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что программа стимулирования создания мест приложения труда, запущенная по инициативе Сергея Собянина в 2020 году, способствует развитию городской среды, научно-технического и промышленного потенциала столицы. Благодаря привлечению частных инвестиций промышленная инфраструктура строится ускоренными темпами.

«До 2030 года в соответствии со стратегией развития промышленности планируется кратно увеличить объем вводимых в эксплуатацию промышленных площадей. В рамках уже заключенных соглашений с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда в девяти административных округах столицы появится 26 промышленных объектов. Трудоустроиться на предприятия смогут более 20,3 тыс. человек», — сказал Ликсутов.

Эта программа также помогает снизить нагрузку на транспортную систему города и уменьшить маятниковую миграцию жителей.

На сегодняшний день в рамках программы МПТ уже запущены первые 5 промышленных объектов. На этих площадках разместились производства медицинского оборудования, ветеринарных препаратов, промышленной и IT-техники, микроэлектроники, профессиональной косметики и строительных материалов. Благодаря этим проектам создано порядка пяти тысяч новых рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, развитие промышленной инфраструктуры способствует притоку инвестиций в реальный сектор экономики и локализации высокотехнологичных производств в Москве. Общий объем одобренного промышленного строительства по программе МПТ превысил 880 тыс. кв. м, что почти в два раза больше, чем за предыдущие четыре года.

«Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций, суммарный объем вложений превысит 230 млрд рублей» — добавил Гарбузов.

Согласно условиям программы, застройщик может получить полное или частичное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если параллельно с жилыми домами инвестирует в строительство объекта, создающего новые рабочие места.

С 2020 года программа охватила почти все районы столицы. Инвесторы построят более 230 объектов общей площадью свыше 6 млн кв. м.

Среди них — промышленные предприятия, бизнес-центры, торговые комплексы, образовательные, культурные и спортивные учреждения. В результате будет создано более 310 тыс. рабочих мест в различных сферах экономики города.