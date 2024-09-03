Лидерами экспорта Москвы стали товары высокотехнологичных отраслей промсектора

Почти 60% в структуре московского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в дружественные страны занимают товары промышленного сектора, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По итогам первых шести месяцев текущего года столица занимает первое место среди регионов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта. На долю мегаполиса приходится около 17% общероссийского ННЭ.

«В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина город помогает промпредприятиям находить новых партнеров на зарубежных рынках и наращивать экспорт. Так, по итогам первых 6 месяцев текущего года товары промышленного сектора достигли пости 60% в общем объеме ННЭ столицы в дружественные страны. Лидирующие позиции занимает продукция машиностроения, металлообработки, фармацевтики — на ключевые отрасли промышленности приходится около 88% поставок в дружественные страны», — сказал Ликсутов.

Доля дружественных стран среди зарубежных партнеров столицы достигла 92%. Больше всего московской продукции с января по июнь этого года импортировала Беларусь — на эту страну пришлось порядка 17% от общего ННЭ города в дружественные страны, на втором месте — Казахстан, его доля — 14%.

Продукция столичного машиностроения: промышленное лазерное и аддитивное оборудование, транспортные средства, строительная техника, продукция радио- и микроэлектроники, приборы автоматического регулирования, радионавигационная аппаратура, контрольно-измерительные приборы, наиболее востребована в Белоруссии, Китае, Казахстане, Индии и Узбекистане.

«Также в первом полугодии 2024 года на 13% вырос экспорт в дружественные страны товаров пищевой и перерабатывающей промышленности, основными потребителями этой продукции являются страны ЕАЭС, СНГ, Китай, Грузия и Монголия. На рынках дружественных стран пользуются спросом шоколадные кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные и сокосодержащие напитки, мясная и рыбная готовая продукция», — добавил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Алюминиевые и строительные конструкции, а также другие товары металлообработки московского производства закупают Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан и Египет.

Продукцию химической промышленности — пластмассы, растворители, красители, резинотехнические и другие изделия столичные предприятия поставляют в Белоруссию, Бразилию, Китай, Индию и Казахстан.

С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.