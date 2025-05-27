Более корректный показатель роста цен: личная инфляция россиян достигла 15,38%

По итогам перового квартала 2025 года показатель личной инфляции в РФ в 1,5 раза превысил значение официальной инфляции. Именно личная инфляция является более корректным индикатором роста цен, сообщил РИАМО президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик РАН Гарегин Тосунян.

Что такое личная инфляция и чем она отличается от официальной

По данным Росстата, инфляция в целом по итогам первого квартала 2025 года составила 10,11%. В том числе продовольственная инфляция составила 11,79%, цены на непродовольственные товары выросли на 6,02%, а на услуги — на 12,83%.

В своем февральском аналитическом обзоре «О чем говорят тренды» ЦБ РФ впервые обратил внимание на так называемую личную инфляцию. В частности, регулятор отметил, что «субъективная оценка инфляции населением как правило в 1,5-2 раза выше официальной оценки».

«Предложенный и рассчитанный АРБ показатель личной инфляции в 1,5 раза превышает показатель официальной инфляции и является более корректным индикатором роста цен», — уверен президент АРБ.

Под термином «личная инфляция» следует понимать постоянные и обязательные расходы каждого домохозяйства в течение месяца, к которым относятся: продовольственные и текущие хозяйственные расходы, расходы на ЖКХ, лекарства, мобильную связь, проезд в общественном транспорте. То есть речь идет о расчетах, которые производятся постоянно на протяжении всего года и не учитывают единовременные или непостоянные расходы (такие как расходы на отпуск, страховки, уплату налогов и т. п.), пояснил Тосунян.

Основное отличие показателя личной инфляции от официального индекса потребительских цен состоит в перечне товаров и услуг, используемых для расчета. В частности, в структуре всех расходов Росстата треть (33,49%) занимают непродовольственные товары, по этой группе расходов рост цен составил в первом квартале всего 6,02%, что существенно ниже роста цен по продтоварам и по услугам в целом, отметил академик РАН.

«Основная причина этой „стабильности“ — именно в этой группе находятся так называемого товары длительного пользования — мебель, автомашины, телевизоры и тому подобное, расходы на приобретение которых совершаются с периодичностью раз в несколько лет, и динамика цен по этой группе практически не влияет на текущую инфляцию», — заявил Тосунян.

Личная инфляция: как рассчитывается

По данным Росстата, в первом квартале цены на лекарства выросли на 9,6%, тарифы ЖКХ — на 12,8%, расходы на мобильную связь — на 26,18%, на транспорт — на 13,87%. Опираясь на расчеты РОМИР, можно сказать, что еженедельная потребительская корзина (по продуктам и товарам повседневного спроса) в 1-м квартале 2025 подорожала за год на 15,6%.

В структуре всех расходов Росстата (100%) 38,83% приходится на продовольственные товары, 33,49% — на непродовольственные товары и 27,68% — на услуги. Далее, опираясь на удельные веса условно постоянных расходов в потребительской корзине Росстата (продовольствие и безалкогольные напитки — 32,8%, непродовольственные товары повседневного спроса — 10,41%, ЖКХ — 8% и т. п.), определяем суммарный удельный вес данной группы расходов — 56,79%. Данный показатель берем за 100% и пропорционально ему рассчитываем удельный вес каждой группы в общем объеме. Так, на продовольствие и товары повседневного спроса приходится 76,09%, на ЖКХ — 14,08%, лекарства — 3,73%, мобильную связь и интернет — 4,12%, городской транспорт — 1,98%, отметил президент АРБ.

«Затем показатель удельного веса по каждой группе умножаем на показатель инфляции по данной группе и получаем суммарную потребительскую инфляцию. Рассчитанный таким образом показатель личной инфляции составил в первом квартале 2025 года 15,38% (по итогам прошлого года — 15,5%)», — констатировал академик РАН.

По данным ООО «Инфом», показатель «наблюдаемой инфляции» в марте 2025 года вырос до 16,5% по сравнению с декабрем прошлого года (было 15,9%), что близко к рассчитанному АРБ значению личной инфляции, резюмировал Тосунян.