Ликинский автобусный завод начал дорожные испытания низкопольного сочлененного электробуса нового поколения e-CITYMAX 18. Машина впервые выехала за пределы предприятия в Орехово-Зуевском округе и преодолела около 250 км до Москвы и обратно, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) приступил к испытаниям электробуса особо большого класса e-CITYMAX 18 на дорогах общего пользования. Первый маршрут за пределами производственной площадки прошел от завода до Москвы и обратно — около 250 км.

Длина низкопольной сочлененной машины составляет 18,36 метра. Электробус вмещает от 135 до 150 человек, включая от 39 до 53 сидячих мест. В салоне можно организовать от одного до трех мест для детских или инвалидных колясок. Машина оснащена климатической системой, мультимедийными экранами, USB-зарядками и Wi-Fi-роутерами.

Тестовая модель поддерживает два типа зарядки — быструю и ультрабыструю от внешней станции с пантографом обратного типа. В ультрабыстром режиме батарея заряжается за 140 минут. Полного заряда хватает на 170 км пробега.

«Помимо большой вместимости и комфорта для пассажиров, он обладает еще одним важным преимуществом для работы в городе — экологичностью. Важно отметить, что все модели линейки CITYMAX — это собственные разработки наших инженеров, в машинах применены передовые конструктивные решения и инновационные материалы салона и кузова», — отметил генеральный директор Ликинского автобусного завода Сергей Греков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.