«Лэтуаль» закроет 150 магазинов до конца 2026 года

Сеть «Лэтуаль» планирует до конца 2026 года закрыть 150 магазинов в России. Доктор экономических наук Екатерина Антинескул назвала решение следствием роста онлайн-торговли и давления на торговые центры, сообщает «ФедералПресс» .

Сеть косметики и парфюмерии «Лэтуаль» продолжает сокращать офлайн-присутствие. В 2025 году компания уже закрыла 93 точки и завершила год с чистым убытком свыше 1 млрд рублей при снижении выручки на 6 %.

Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Екатерина Антинескул пояснила: «Закрытие 150 магазинов сети «Лэтуаль» в 2026 году – логичное решение, которое соответствует изменениям на рынке: росту доли онлайн-торговли более чем на 50 % в 2025 году, падению офлайн-продаж косметики на 2 % (по данным BusinessStat)».

По словам эксперта, молодые покупатели переходят на маркетплейсы и онлайн-платформы ретейлеров, тогда как офлайн остается востребованным у старшего поколения и в формате массмаркета. Премиальный сегмент, где работает «Лэтуаль», активнее уходит в онлайн.

Антинескул добавила, что массовое закрытие точек усиливает кризис торговых центров: растет доля вакантных площадей и число запросов на снижение аренды. В 2025 году около 70 % арендаторов ТЦ просили дисконт, по данным NF Group. Аналогичные шаги ранее предприняли «Подружка» и «Рив Гош».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.