Квартира дороже острова: за сколько продают жилье на Остоженке

Самая дорогая квартира на первичном рынке Москвы выставлена на продажу за 7 млрд рублей в жилом комплексе на Остоженке, сообщает ТАСС со ссылкой на данные экосистемы Kalinka.

Площадь лота составляет 781 кв. м, а квадратный метр обходится более чем в 9 млн рублей. В описании указано «5+» комнат — вероятно это отражает различные варианты планировки. Объект расположен на шестом этаже, реализуется без отделки, а сам дом уже введен в эксплуатацию.

Вторую строчку рейтинга заняла квартира в жилом комплексе в Большом Толмачевском переулке. Ее цена без скидки — 4,8 млрд рублей, метр оценивается более чем в 7,29 млн рублей. Это самый компактный лот в тройке — 664 кв. м. Квартира находится на 13-м этаже, продается без отделки, дом введен в эксплуатацию.

По бюджету покупки второй объект уступает лидеру примерно в 1,46 раза. Причина — меньшая площадь при более низкой цене метра.

Замыкает тройку квартира в Крестовоздвиженском переулке: ее стоимость без скидки — 4,6 млрд рублей, цена метра — 6 млн рублей. Площадь составляет 767 кв. м, это пятикомнатная квартира на 7-м этаже. Лот продается под чистовую отделку, а дом находится на стадии реконструкции.

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